عيدروس الزبيدي: هذه حقيقة علاقة المجلس الانتقالي بالإمارات

وتابع الزبيدي "هذا الأمر لا يروق لكثير من الأطراف، لذلك لم تجد هذه الأطراف أية وسيلة تحارب من خلالها هذا التحالف والتفاهم إلا هذه التراهات".
وأكد رئيس المجلس الانتقالي، أن المجلس ليس ذراعا لأي طرف إقليمي ولن يكون، مضيفا "نحن نملك قضية وطنية بدأت قبل مجيء التحالف ستستمر حتى تحقيق أهدافها المشروعة، نعتز بعلاقتنا بالإمارات والتحالف العربي وهي علاقة مكنت شعبنا من إعادة بناء مؤسساته العسكرية والأمنية التي لولاها لكان التحرير في مهب ريح أي مغامرة من القوى المتربصة بالجنوب وشعبه".
وأتم الزبيدي "نأمل أن تتعمق علاقتنا بالأشقاء في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودول الخليج والتحالف العربي، بما يؤمن مستقبل العيش المشترك والتنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب أياً كان مصدره".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)