عيدروس الزبيدي: هذه حقيقة علاقة المجلس الانتقالي بالإمارات

قال اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إن الدور الإماراتي يعد دورا محوريا في معركة تحرير الجنوب من "آفة الحوثيين" ضمن جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

© Photo / Souther Transitional Council اليمن: الرئيس الجنوبي السابق يلتقي قادة "المجلس الانتقالي" في الإمارات

وأضاف الزبيدي، في مقابلة مع " سبوتنيك ": "قاتلنا نحن والإماراتيون في هذه الحرب سوياً واختلطت دماؤنا فيها. ونحن دائما ما نكرر أننا حلفاء ويجمعنا تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعاصفة الحزم وحماية أمن المنطقة وحفظها وبناء مستقبلها".

وتابع الزبيدي "هذا الأمر لا يروق لكثير من الأطراف، لذلك لم تجد هذه الأطراف أية وسيلة تحارب من خلالها هذا التحالف والتفاهم إلا هذه التراهات".

وأكد رئيس المجلس الانتقالي، أن المجلس ليس ذراعا لأي طرف إقليمي ولن يكون، مضيفا "نحن نملك قضية وطنية بدأت قبل مجيء التحالف ستستمر حتى تحقيق أهدافها المشروعة، نعتز بعلاقتنا بالإمارات والتحالف العربي وهي علاقة مكنت شعبنا من إعادة بناء مؤسساته العسكرية والأمنية التي لولاها لكان التحرير في مهب ريح أي مغامرة من القوى المتربصة بالجنوب وشعبه".

وأتم الزبيدي "نأمل أن تتعمق علاقتنا بالأشقاء في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودول الخليج والتحالف العربي، بما يؤمن مستقبل العيش المشترك والتنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب أياً كان مصدره".