17 قتيلا وجريحا بهجوم لـ"أنصار الله" وغارات التحالف جنوب الحديدة

تجددت المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي "أنصار الله" " في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا، اليوم، بإسناد مدفعي هجوماً واسعاً على مواقع للقوات المشتركة في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا".

وأكد المصدر مقتل وإصابة نحو 11 جندياً من القوات المشتركة في الهجوم وإعطاب آليتين.

وأضاف المتحدث للوكالة أن "مقاتلي "أنصار الله" اغتنموا أسلحة وذخائر تابعة للقوات الحكومية خلال الهجوم الذي يأتي عقب آخر مماثل له استهدف مواقع شرق التحيتا، تصدت له القوات المشتركة بإسناد من مروحيات التحالف".

في هذه الأثناء، ذكر مصدر في السلطة المحلية بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة لوكالة "سبوتنيك" أن ستة من مسلحي "أنصار الله" قتلوا بغارتين لطيران التحالف على آليتين في محيط المجمع الحكومي ومكتب التربية والتعليم في المديرية.

يشار إلى أن مسلحي "أنصار الله"، كثفوا قصفهم الصاروخي على القوات المشتركة في محافظة الحديدة غرب اليمن، عقب إعلان الأخيرة بإسناد من التحالف عملية النصر الذهبي في 13 حزيران/ يونيو لاستعادة مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "أنصار الله" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.