مصدر أمني: "جبهة النصرة" تحتجز أكثر من 22 حافلة من أهالي كفريا والفوعة

قال مصدر أمني سوري، لوكالة "سبوتنيك"، إن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي يحتجز أكثر من 22 حافلة من أهالي كفريا والفوعة، بانتظار وصول 600 شخص رفضوا الذهاب إلى إدلب.

© Sputnik . Basil Shartouh خروج أول دفعة من أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب

دمشق — سبوتنيك. وأوضح المصدر "لا زال هناك أكثر من 22 حافلة متوقفة في العيس بريف حلب الجنوبي تقل الأهالي الخارجين من كفريا والفوعة تحتجزهم "جبهة النصرة" لعدم وصول أكثر من 600 شخص من أصل 1500 شخص أخلت سبيلهم السلطات السورية ".

وقال المصدر إن "النصرة تطالب بهؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا البقاء في مناطق سيطرة الدولة السورية وتوسلوا الهلال الأحمر العربي السوري، بالبقاء وتسوية أوضاعهم ومتابعة حياتهم في المناطق الأمنة".

كما ذكر المصدر الأمني إنه "يتم الآن حل هذا الإشكال والتنسيق مع الجهات الضامنة لإكمال عملية التبادل وإغلاق الملف كليا".