القضاء السعودي يكشف مصير المعتدين على رجال المرور

وقعت المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، حكما بالسجن 5 سنوات والجلد 1200 جلدة مقسمة على مدة السجن وغرامة مالية على المعتدين على رجال مرور في المملكة.

وبحسب جريدة "سبق" السعودية، صدر هذا الحكم في حق المعتدين بالضرب على رجلي مرور أثناء تأديتهما عملهما.

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ويعتبر هذا حكما ابتدائيا وأمام الجناة شهر من تاريخ استلام الحكم لتقديم استئناف عند رغبتهم.

وكانت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة قبضت على أشخاص عقب اعتدائهم على رجلي مرور بالمدينة المنورة، بعدما أصدر النائب العام توجيهات بالقبض على المتهمين؛ لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

فيما صرح المتحدث الرسمي للأمن العام في حينها، بأنه أثناء أداء رجلي مرور مهامهما في إدارة حركة المرور بنقطة فرز مروري بتقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك عبد العزيز في المدينة المنورة، فوجئا بترجل ركابها وانهيالهم عليهما بالضرب دون مراعاة لحرمة الوقت والمكان، مما نتج عنه تعرض رجلي المرور لإصابات متفرقة ونقلهما إلى المستشفى.