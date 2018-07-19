إجماع نواب البرلمان في موريتانيا على اختيار ولد بلال رئيسا للجنة المستقلة للانتخابات

أفاد مصدر في الحكومة الموريتانية بأن أغلب النواب في البرلمان أجمعوا على اختيار وزير الخارجية الأسبق رئيسا للجنة المستقلة للانتخابات.

نواكشوط — سبوتنيك. وأكد المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس "إجماع الأغلبية والمعارضة على اختيار وزير الخارجية الأسبق محمد ولد بلال رئيسا للجنة المستقلة للانتخابات"، مضيفا "وتوقع إعلان تعيينه مساء اليوم الخميس بعد اجتماع مجلس الوزراء".

وسبق لولد بلال أن شغل منصب وزير الخارجية في عهد رئيس سابق لموريتانيا معاوية ولد الطائع وناطقا باسمه في انتخابات 2003، ومديرا للشؤون السياسية في الحزب الجمهوري. كما شغل منصب سفير موريتانيا لدى دكار والدوحة خلال فترة حكم الرئيس الحالي.