شيوخ قبائل صعدة: طاولة الحوار لا تجدي نفعا والحل استمرار الحرب

عقد شيوخ قبائل منطقة صعدة اليمنية، اليوم الخميس، ندوة في وزارة الإعلام السعودية حول الحرب في اليمن.

أكد 15 شيخا من شيوخ قبائل محافظة صعدة اليمنية، خلال الندوة التي جمعتهم بها وزارة الإعلام السعودية اليوم الخميس 19 يوليو/ تموز، "أن الحرب على الحوثيين وتحرير صعدة؛ الخيار الوحيد للقضاء على هذه العصابة المجرمة التي تحكم اليمن اليوم"، حسب قولهم.

وتابع الشيوخ في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن: "أي طاولة حوار أو محاولة سلمية لن تجدي نفعا، مع أهمية إشراك المجتمع اليمني في الحرب على الحوثيين، قائلين إن تصريحات السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، كانت بمثابة الدعم المعنوي الكبير لهم".

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وقال رئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظة صعدة، الشيخ عبدالخالق فايز بشر: "لا يوجد حل سياسي للأزمة في اليمن، لأن العصابة الحوثية لا تنفع معها الحلول السلمية ودائما ما تنكث بها"، على حد قوله.

وطالب فايز، "باستكمال العلميات العسكرية ودك معاقلهم في صعدة، خاصة أن التطورات الأخيرة على الجبهات وخصوصا على الحديدة تبشر بأن عام 2019 عام الانتصارات".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظة صعدة: "الآن نضرب في عمق "صعدة" معقل الميليشيا الحوثية، وعلى خمس جبهات منها: مديرية كتاف، ومديرية باقم، وهذه تحسب لآمال الأحرار بأن هنالك أملا لتحرير محافظة صعدة".

وأوضح، "أنه إذا سقطت صعدة ستتهاوى بقية المحافظات اليمنية؛ لأن فيها المؤن والعقل المدبر للمجرمين الحوثيين، مشيراً إلى أن المقاومة الشعبية أمنت الحدود الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية ولنا منفذين معها تحت سيطرة الجيش اليمني الوطني" على حد قوله.

وبين رئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظة صعدة، "أن محافظة صعدة تبلغ مساحتها 29 ألف كيلومتر، وتسكنها قبائل خولان بني عامر، وتسكن 12 مديرية، وقبائل حمدان بن زيد، وتسكن ثلاث مديريات، وفيها منفذين رئيسيين، وكانت تسمى بالسلة الخضراء، وتمتاز بوشائج القربى وأواصر الرحم مع أبناء عمومتهم في اليمن، وقبائل الجنوب في السعودية، كما أنها كانت سوقا مفتوحة للأيدي العاملة، والذي أتت عليها المليشيات الحوثية لتصبح وكرا للإرهابيين ودعما للفئة الضالة التي تأتي من إيران ولبنان، على حد تعبيره.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD ابن سلمان يتحدث مجددا عن الحرب في اليمن

ونوه الشيخ عبدالخالق بشر إلى، "أن هذه الفئة حرصت على غرس أتباعها في الهرم القيادي في اليمن، وبالتالي كانوا يعطون مساحة من الأخذ والرد وزيادة التمثيل في مجلس الحوار الذي وصل في أحد المرات إلى 36 عضوا ممثلا ،وهو عدد كبير جدا مقارنة بعددهم، مؤكدا أن جميع المبادرات التي كانت قبائل صعدة تتقدم بها كانت ترفض ولا يستجاب لها ولا يسمع إلا للمبادرات من الطرف الحوثي"، حسب قوله.

وأشار إلى، "أن المنظمات الإنسانية الدولية متواطئة ومهملة في عملها، حيث إن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى اليمن وإلى صعدة يتم تحويلها إلى الحوثيين الذين يحولونها إلى الدعم الخاص بهم، وسط تعتيم إعلامي كبير، إضافة إلى غياب التوثيق من أبناء قبائل صعدة في رصد هذه التجاوزات لصالح الحوثي، غير الدعم الإيراني الذي يصل لهذه المنظمة الإرهابية"، حسب تعبيره.

شيوخ قبائل صعدة يثمنون دور السعودية ويعلنون دعمهم للجيش الوطنيhttps://t.co/xlBWYyp6Bl#لقاء_الإعلام_لمشايخ_صعدة



— pic.twitter.com/mGvSeI2EbT — صحيفة عاجل (@ajlnews) ١٩ يوليو ٢٠١٨

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظة صعدة، "أن "الحوثي" دمر المدارس وهجر الأهالي وأحضر من يوالي لهم لتقديم التعليم في الكتاتيب إلى جانب المدارس النظامية، كما انتشرت الأمراض والفقر في صعدة، بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على الأهالي من الحوثيين مما جعل بعض الشباب يشارك الحوثيين معاركهم من أجل إطعام أسرهم، ناهيك عمن يجبرون قسرا على المشاركة من الأبناء الأقل من 15 عاما، والذين يتم اختطافهم من الأسواق والشوارع والمدارس، وتجنيد هؤلاء الأطفال في المعارك وغسل أدمغتهم وسط تخاذل المنظمات الدولية والإنسانية في جرائم تجنيد الأطفال، ناهيك عن النازحين من صعدة الذين تجاوز عددهم 300 ألف نازح"، حسب قوله.

© AFP 2018 / Saleh Al-Obeidi اغتيال مسؤول أمني في سجن المنصورة بعدن في اليمن

وقال شيخ قبيلة خولان صعدة، يحيى مقيت، "إن الجميع يعلم أن محافظة صعدة كانت محافظة زراعية ومتعايشة إلى جانب محافظة دماج، وحاولت إيران صناعة "حزب الله" آخر في صعدة، وصدرتهم إلى الواجهة، مؤكدا أن طلب الحوثي لوقف إطلاق النار ليس إلا للنكث من جديد، فعشرات الاتفاقات التي نكثوا بها وليس لهم أي قبول سياسي" بحسب البيان.

وتابع، "إن الحوثيين قاموا بتفكيك الروابط الاجتماعية والأسرية عبر اغتيال رموز القبيلة وشيوخ القبائل وتشريد بعضهم، وقتلوا في دماج أكثر من 700 عالم وطالب علم، و80‎%‎ من سكان صعدة يرفضون الحوثيين"، على حد وصفه.