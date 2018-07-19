مصدر لـ"سبوتنيك": توقعات بخروج 1500 مسلح اليوم ضمن اتفاق القنيطرة

أكد مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أنه من المتوقع، اليوم الخميس، خروج 1500 مسلح من "حركة أحرار الشام" ضمن اتفاق مدينة القنيطرة السورية.

© Sputnik . khaled elkhateeb الجيش السوري يبدأ عملية إزالة السواتر عن طريق المدينة المهدمة في القنيطرة

دمشق — سبوتنيك . أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أنه "من المتوقع اليوم خروج 1500 مسلحا من " حركة أحرار الشام " ضمن اتفاق إخلاء القنيطرة من السلاح والمسلحين، ومن المتوقع خروج أول دفعة هذه الليلة".

وأضاف المصدر أن"30 حافلة وصلت إلى ممر جبا بالقنيطرة الذي سيخرج منه المسلحون باتجاه إدلب في الشمال السوري".

مبينا أن" الدفعة الثانية من المسلحين ستخرج غدا وستضم مسلحين من جبهة النصرة".

وكان مصدر أمني قال لـ"سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بعودة الجيش السوري إلى اتفاق على وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات في القنيطرة وعودة الجيش السوري إلى مناطق اتفاقية 1974.