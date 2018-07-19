الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا داخل رفح جنوبي قطاع غزة

القدس — سبوتنيك. وقال الجيش في بيان اليوم الخميس "بعد التقرير عن إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم تحديد صاروخ واحد من قطاع غزة إلى أراضي البلاد"، مضيفا "ردا على ذلك، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي نقطة مراقبة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة".

© AFP 2018 / Jack Guez الجيش الإسرائيلي يهاجم خلية أطلقت بالونات حارقة جنوبي قطاع غزة

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء القصف.

وأكدت الوزارة في بيان "مقتل عبد الكريم رضوان 22 عاما بعد أن حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته وإصابة 3 آخرين بجراح مختلفة شرق رفح".

يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة السبت الماضي، برعاية مصرية عقب التصعيد في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الذي استهدف عدداً من المقرات الأمنية التابعة لحركة حماس ومواقع أخرى للمقاومة الفلسطينية في القطاع، حيث أدى التصعيد إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 25 شخصا على الأقل.

كما اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية 40 صاروخا أطلقت من قطاع غزة، في حين سقط 80 صاروخا وقذيفة بمناطق مفتوحة، والبقية بمناطق أخرى من بينها 3 صواريخ سقطت داخل مدينة سديروت وتسببت بإصابة 4 إسرائيليين بجراح ما بين طفيفة إلى متوسطة.