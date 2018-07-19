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    عساكر الجيش الإسرائيلي يتفحصون أماكن سقوط قذائف على الحدود الإسرائيلية مع غزة، السبت 14 يوليو/تموز 2018

    الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا داخل رفح جنوبي قطاع غزة

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم العربي
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    أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقع في رفح جنوبي قطاع غزة ردا على سقوط قذيفة صاروخية داخل الأراضي الإسرائيلية.

    القدس — سبوتنيك. وقال الجيش في بيان اليوم الخميس "بعد التقرير عن إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول، تم تحديد صاروخ واحد من قطاع غزة إلى أراضي البلاد"، مضيفا "ردا على ذلك، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي نقطة مراقبة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة".

    القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2018 / Jack Guez
    الجيش الإسرائيلي يهاجم خلية أطلقت بالونات حارقة جنوبي قطاع غزة
    وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء القصف.

    وأكدت الوزارة في بيان "مقتل عبد الكريم رضوان 22 عاما بعد أن حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته وإصابة 3 آخرين بجراح مختلفة شرق رفح".

    يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة السبت الماضي، برعاية مصرية عقب التصعيد في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الذي استهدف عدداً من المقرات الأمنية التابعة لحركة حماس ومواقع أخرى للمقاومة الفلسطينية في القطاع، حيث أدى التصعيد إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 25 شخصا على الأقل.

    كما اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية 40 صاروخا أطلقت من قطاع غزة، في حين سقط 80 صاروخا وقذيفة بمناطق مفتوحة، والبقية بمناطق أخرى من بينها 3 صواريخ سقطت داخل مدينة سديروت وتسببت بإصابة 4 إسرائيليين بجراح ما بين طفيفة إلى متوسطة.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الإسرائيلي, غزة, فلسطين, إسراائيل, غزة
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