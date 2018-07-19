تقرير: وفاة 12 متظاهرا عراقيا وإصابة 571 منذ بدء الاحتجاجات

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وفاة 12 شخصا وإصابة 571 آخرين من المدنيين وقوات الأمن منذ بدء التظاهرات حتى الآن.

بغداد — سبوتنيك وقالت المفوضية، في بيان صدر اليوم الخميس، "وثقت المفوضية من خلال فرق تقصي الحقائق وفاة 12 متظاهرا من المدنيين وإصابة 571 شخصا منهم 195 جريحا من المدنيين و371 من القوات الأمنية وإلحاق أضرار بـ47 مبنى منها 18 مبنى حكوميا و22 مبنى عائد لمقرات الأحزاب"، إضافة إلى "7 مباني سكنية وحرق 25 سيارة وكرفان".

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali العبادي: تشكيل خلية أزمة في كل وزارة ومحافظة لتسريع التعامل مع المطالب

كما وثقت المفوضية "اعتقال 302 متظاهر قسم منهم كان بدون مذكرات قبض أو اعتقالات عشوائية"، وفقا للبيان.

وأكدت المفوضية على "وقوفها مع مطالب المتظاهرين الإنسانية وسلمية التظاهرات"، داعية "رئيس الوزراء إلى إن يتولى إدارة المحافظات من موقع أدنى لتسهيل تنفيذ مطالب المتظاهرين والمحافظة على حقوقهم وخصوصا الحياتية والاقتصادية والصحية منها".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكد في بيان اليوم الخميس أن "الحكومة مع المطالب الحقة للمتظاهرين"، قائلا "شكلنا خلية أزمة لتلبيتها، واتخذنا العديد من القرارات بخصوصها".

وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ 12 يوما، مظاهرات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي يوم الاثنين الماضي، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مشيرا إلى أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.