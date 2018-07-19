تقرير: وفاة 12 متظاهرا عراقيا وإصابة 571 منذ بدء الاحتجاجات

بغداد — سبوتنيك وقالت المفوضية، في بيان صدر اليوم الخميس، "وثقت المفوضية من خلال فرق تقصي الحقائق وفاة 12 متظاهرا من المدنيين وإصابة 571 شخصا منهم 195 جريحا من المدنيين و371 من القوات الأمنية وإلحاق أضرار بـ47 مبنى منها 18 مبنى حكوميا و22 مبنى عائد لمقرات الأحزاب"، إضافة إلى "7 مباني سكنية وحرق 25 سيارة وكرفان".
وأكدت المفوضية على "وقوفها مع مطالب المتظاهرين الإنسانية وسلمية التظاهرات"، داعية "رئيس الوزراء إلى إن يتولى إدارة المحافظات من موقع أدنى لتسهيل تنفيذ مطالب المتظاهرين والمحافظة على حقوقهم وخصوصا الحياتية والاقتصادية والصحية منها".
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكد في بيان اليوم الخميس أن "الحكومة مع المطالب الحقة للمتظاهرين"، قائلا "شكلنا خلية أزمة لتلبيتها، واتخذنا العديد من القرارات بخصوصها".
وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ 12 يوما، مظاهرات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي يوم الاثنين الماضي، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مشيرا إلى أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)