دخول 10 حافلات إلى ريف القنيطرة لبدء نقل المسلحين إلى شمال سوريا

دخلت 10 حافلات، اليوم الخميس 19 يوليو/ تموز، قرية في محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد، لتبدأ في إجلاء المسلحين إلى شمالي البلاد.

وبحسب وكالة "سانا" السورية الرسمية، فإن الحافلات دخلت قرية أم باطنة في محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد، لبدء إجلاء المسلحين.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: دخول 10 حافلات إلى #قرية_أم_باطنة بريف القنيطرة الجنوبي لبدء نقل #الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى شمال سورية — سانا عاجل (@SanaAjel) July 19, 2018

​وكان مصدر أمني قال لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بعودة الجيش السوري إلى اتفاق على وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات في القنيطرة وعودة الجيش السوري إلى مناطق اتفاقية 1974.