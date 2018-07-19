حكومة عمر الرزاز تنال ثقة مجلس النواب الأردني

حصلت الحكومة الأردنية على الثقة، إذ منح 79 نائباً الثقة وحجبها 42 نائباً بينما امتنع نائبان، وغاب 6 نواب.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin خبير أمني: عودة الجيش السوري للحدود تحمي الأردن من المخدرات

عمان — سبوتنيك . وبحسب التلفزيون الحكومي، أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة النتائج على التصويت الذي انتهى قبل قليل "79 [نائباً منح] الثقة، و42 حجبوا الثقة، وامتنع نائبان وغاب 6 نواب".

شهد الأردن، في نهاية مايو/ أيار الماضي، احتجاجات واسعة، على مشروع قانون ضريبة الدخل الأردني، وفي ضوء ارتفاع الأسعار، ودعا المحتجون حينها إلى إقالة حكومة هاني الملقي، وتغيير النهج الاقتصادي.

وأدت الاحتجاجات إلى قبول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة حكومة الملقي، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.