السيسي من الخرطوم.. "شكرا للسودان" ويوجه رسالة لإثيوبيا وأريتريا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن زيارته إلى السودان تأتي في إطار التوجه لدى البلدين للتنسيق الكامل بينهما والسعي الكامل لدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين في كافة المجالات.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا… وسد النهضة على رأس القضايا المشتركة

القاهرة — سبوتنيك . أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم أن زيارته للسودان تأتي في إطار التوجه لدى البلدين للتنسيق الكامل بينهما والسعي الكامل لدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين في كافة المجالات.

وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي "ما زال الطريق أمامنا طويلا للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين للهدف المنشود".

وأضاف الرئيس المصري "أتوجه بالشكر للرئيس السوداني وللشعب السوداني لدعم العلاقات بين البلدين وما تحقق منها على سبيل المثال الربط الكهربائي والتشاور بين البلدين في القضايا محل الاهتمام المشترك".

وأشاد السيسي بدور السودان في "فض المنازعات وحل المشكلات الإقليمية والعمل على الاستقرار في دول الجوار ونؤكد لكم حرصنا على دعم تلك الجهود، ونؤكد على أن أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي".

وأضاف السيسي "أوجه رسالة لإثيوبيا وآريتريا بأننا سعداء بما تم التوصل إليه".

ومتوجها لجنوب السودان قال الرئيس المصري: "سنعمل مع أشقائنا في المنطقة للوصول للسلام".