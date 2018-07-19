العبادي يصدر 14 أمرا بخصوص ذي قار

عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع شيوخ ووجهاء وحكومة ذي قار المحلية للاستماع لمطالب المحافظة، فيما وجه بتنفيذ مجموعة من القرارات، بينها إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك ودفع حصة المحافظة من البترودولار.

وبحسب ما نقلته صحيفة "السومرية" العراقية، قال العبادي في بيان نقله مكتبه الإعلامي خلال لقائه بشيوخ ووجهاء محافظة ذي قار والحكومة المحلية للاستماع لمطالب المحافظة بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، إن "الحكومة مع المطالب الحقة للمتظاهرين وأننا شكلنا خلية أزمة لتلبيتها، واتخذنا العديد من القرارات بخصوصها".

وأوضح العبادي، أن "الحكومة حريصة على حل مشاكلها وأن مهمة خلية الأزمة ستكون رفع وتذليل العقبات لتقديم الخدمات وفرص العمل".

ومن المقرر أن تعقد خلية الأزمة الخدمية والأمنية اجتماعها الأول برئاسة العبادي، وتتخذ عددا من القرارات.

وأوضح العبادي، "لدينا مشاريع قصيرة المدى آنية لتحسين الكهرباء والماء والصحة والتعليم والبلديات، وهناك أيضا مشاريع متوسطة المدى تحتاج إلى تعاقد، وهناك مشاريع طويلة المدى واستراتيجية".

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن "الحكومة تستمع لمطالب أهلنا وأبنائنا وعشائرنا في ذي قار، وتستجيب لها وإذا كان هناك خطأ نتراجع عنه لأن الجسم الحي، هو من يقوم بردة فعل أما الجسم الميت فلا توجد ردة فعل له".

واختتم، "أننا سنستمع لكل صوت يريد تقديم الخدمات ويريد مصلحة البلد، ولهذا علينا أن نتعاون معا، وهناك 4 مفاصل أساسية نعمل عليها، وهي: الماء، والكهرباء، والصحة، والمدارس فضلا عن الجوانب الاقتصادية".

وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ 12 يوما، مظاهرات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي يوم الاثنين الماضي، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مشيرا إلى أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.