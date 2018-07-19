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    طلاب الجامعات في سوريا يبتكرون رادار نوعي يعمل على الموجات الصوتية

    قرار غير مسبوق لصالح طلاب سوريين عاشوا في مناطق سيطرة الإرهاب

    © Sputnik . MORAD SAEED
    العالم العربي
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    قرر المجلس الأعلى للتعليم التقاني في سوريا تصحيح الأوضاع الإدارية للطلاب الخارجين من المناطق المحررة من الإرهاب مؤخرا.

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    © Sputnik . Morad Saeed
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    وتتضمن عملية التصحيح الإدارية تبرير فترة انقطاع الطالب المسجل في الكليات التطبيقية السورية منذ العام الدراسي 2013-2014 وحتى العام الدراسي 2016-2017 ويعد العام الدراسي 2017-2018 إيقاف تسجيل لمن يرغب.

    وبموجب القرار الذي نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" تفاصيله، يتم تبرير فترة انقطاع الطالب المسجل في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني لمدة فصل دراسي كامل أو عام دراسي خلال الفترة منذ العام الدراسي 2010-2011  - وهو ذات العام الذي بدأت فيها الأحداث في سوريا — وحتى العام الدراسي 2017-2018.

    كما تضمن القرار السماح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية المهنية السورية ولم يتقدم للمفاضلة أن يسجل تسجيلا مباشرا في كليات الهندسة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية منذ العام 2011 وحتى العام 2017 إذا حققوا جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في الاختصاص الذي يرغبون فيه عام حصولهم على الشهادة والتسجيل في الكليات التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المهنية السورية منذ عام 2013 وحتى عام 2017 وأيضا التسجيل في كليات الفنون الجميلة بجامعتي دمشق وتشرين وفي السويداء وكلية الفنون الجميلة التطبيقية في جامعة حلب شريطة أن يكون الطالب ناجحا في الاختبارات المطلوبة عام حصوله على الشهادة.

    كما سمح القرار للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية فقط العلمي أو الأدبي أو المهني منذ عام 2011 وحتى عام 2017 ولم يتقدم إلى المفاضلة أن يسجل في طلبه المعهد الذي يرغب فيه إذا توافرت الشروط المطلوبة للتسجيل في الاختصاص عام حصوله على الشهادة وأن يحقق شرط العمر وأن يكون ناجحا في فحص المقابلة أو المسابقة في عام حصوله على الثانوية في المعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى فحص مقابلة أو مسابقة.

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    أخبار سوريا, وزارة التعليم العالي السورية, سوريا
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