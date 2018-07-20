الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

© REUTERS / JONATHAN ERNST السلطات السعودية تبدأ التحرك بعد توجيه الملك سلمان

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية ( واس )، قال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن ذلك يأتي في إطار الدعم المتواصل من العاهل السعودي لجهاز النيابة العامة، مترجماً اهتمامه الكبير والمستمر بشؤون الجهاز الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.

كما وجه النائب العام شكره وتقديره للمك سلمان وولي العهد على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، متمنيا التوفيق لأعضاء النيابة المشمولين بالأمر وأن يكونوا عند حسن الظن، وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.