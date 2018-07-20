بعد مجلس "التنسيق السعودي الكويتي"... الحوثي يقدم دعوة إلى الملك سلمان

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "مجالس التنسيق التي تقوم بها السعودية ساتر لإخفاء فشل مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ لهذا الغرض، ومحاولة لإخفاء التناقض في الرؤية والتكتيك وإلا فكانت الكويت مع أقل تقدير بحاجة إلى دعوة للانضمام للتنسيق الإماراتي السعودي".
وأضاف: "وعليه وحتى لا تتعدد المجالس فأدعو الملك إلى ضم البحرين من الآن".
مجالس التنسيق التي تقوم بها السعودية ساتر لإخفاء فشل مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ لهذا الغرض— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 19, 2018
محاولة لإخفاء التناقض في الرؤية والتكتيك وإلافكانت الكويت مع أقل تقدير بحاجة إلى دعوة للانضمام للتنسيق الإماراتي السعودي
وعليه وحتى لا تتعدد المجالس فأدعو الملك إلى ضم البحرين من الآن
وتابع الحوثي في تغريدة منفصلة: "إن الناظر لهذه المجالس الحالية يعرف جيدا أنها لا تعدو الالتفاف على عمان وقطر بتصويرهما من يعيق الاجتماعات أو يعارض مهمة المجلس"، مضيفا: "وإن كانت تقع مسؤولية التفكيك على عاتق من ينشئ هذه المجالس كونها خطوات تعزز الانقسام وتلغي دور مجلس التعاون الذي كان مرتعا خصبا لانطلاق المؤامرات في عدوانهم باليمن".
مجالس التنسيق التي تقوم بها السعودية ساتر لإخفاء فشل مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ لهذا الغرض— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 19, 2018
محاولة لإخفاء التناقض في الرؤية والتكتيك وإلافكانت الكويت مع أقل تقدير بحاجة إلى دعوة للانضمام للتنسيق الإماراتي السعودي
وعليه وحتى لا تتعدد المجالس فأدعو الملك إلى ضم البحرين من الآن
وكانت الكويت والسعودية وقعتا العاصمة أول أمس الأربعاء، 18 يوليو/تموز محضر إنشاء "مجلس التنسيق السعودي — الكويتي" المشترك، وفقاً للصفحة الرسمية للخارجية السعودية على الإنترنت.
وقال وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، في "تغريدة" نشرت عبر صفحة الخارجية، "وقعت مع أخي وزميلي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي — الكويتي، وهو انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين".
2- الروابط الوثيقة والتاريخية بين المملكة والكويت تؤكدها الرغبة بين قادة البلدين للنهوض بالتعاون القائم في كافة المجالات.— عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) July 18, 2018
🇰🇼🇸🇦
يذكر أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي — الإماراتي، عُقد في مدينة جدة، يوم 7 حزيران/ يونيو الماضي، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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