بعد مجلس "التنسيق السعودي الكويتي"... الحوثي يقدم دعوة إلى الملك سلمان

تطرق قيادي بارز في جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الخميس 19 يوليو/تموز، إلى إنشاء السعودية مجالس تنسيق على غرار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس التنسيق السعودي الكويتي.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "مجالس التنسيق التي تقوم بها السعودية ساتر لإخفاء فشل مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ لهذا الغرض، ومحاولة لإخفاء التناقض في الرؤية والتكتيك وإلا فكانت الكويت مع أقل تقدير بحاجة إلى دعوة للانضمام للتنسيق الإماراتي السعودي".

وأضاف: "وعليه وحتى لا تتعدد المجالس فأدعو الملك إلى ضم البحرين من الآن".

مجالس التنسيق التي تقوم بها السعودية ساتر لإخفاء فشل مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ لهذا الغرض

محاولة لإخفاء التناقض في الرؤية والتكتيك وإلافكانت الكويت مع أقل تقدير بحاجة إلى دعوة للانضمام للتنسيق الإماراتي السعودي

وعليه وحتى لا تتعدد المجالس فأدعو الملك إلى ضم البحرين من الآن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 19, 2018

وتابع الحوثي في تغريدة منفصلة: "إن الناظر لهذه المجالس الحالية يعرف جيدا أنها لا تعدو الالتفاف على عمان وقطر بتصويرهما من يعيق الاجتماعات أو يعارض مهمة المجلس"، مضيفا: "وإن كانت تقع مسؤولية التفكيك على عاتق من ينشئ هذه المجالس كونها خطوات تعزز الانقسام وتلغي دور مجلس التعاون الذي كان مرتعا خصبا لانطلاق المؤامرات في عدوانهم باليمن".

مجالس التنسيق التي تقوم بها السعودية ساتر لإخفاء فشل مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ لهذا الغرض

محاولة لإخفاء التناقض في الرؤية والتكتيك وإلافكانت الكويت مع أقل تقدير بحاجة إلى دعوة للانضمام للتنسيق الإماراتي السعودي

وعليه وحتى لا تتعدد المجالس فأدعو الملك إلى ضم البحرين من الآن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 19, 2018

وكانت الكويت والسعودية وقعتا العاصمة أول أمس الأربعاء، 18 يوليو/تموز محضر إنشاء "مجلس التنسيق السعودي — الكويتي" المشترك، وفقاً للصفحة الرسمية للخارجية السعودية على الإنترنت.

وقال وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، في "تغريدة" نشرت عبر صفحة الخارجية، "وقعت مع أخي وزميلي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي — الكويتي، وهو انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين".

2- الروابط الوثيقة والتاريخية بين المملكة والكويت تؤكدها الرغبة بين قادة البلدين للنهوض بالتعاون القائم في كافة المجالات.

🇰🇼🇸🇦 — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) July 18, 2018

يذكر أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي — الإماراتي، عُقد في مدينة جدة، يوم 7 حزيران/ يونيو الماضي، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.