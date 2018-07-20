وصول 22 حافلة من أهالي كفريا والفوعة إلى معبر العيس بريف حلب الجنوبي

أعلن مصدر ميداني سوري، اليوم الجمعة، عن وصول 22 حافلة من أهالي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف أدلب الشمالي إلى معبر العيس بريف حلب الجنوبي تمهيدا لنقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقتة بريف حلب الشرقي.

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "هذه الدفعة الرابعة من الحافلات التي تقل أهالي بلدتي الفوعة وكفريا إلى معبر "الحاضر — العيس" بريف حلب ومنه إلى مركز الإقامة المؤقت في جبرين".

© Sputnik . basel shartouh بالصور... المسلحون ينقضون اتفاق إدلب واحتجاز 850 مدنيا من أهالي كفريا والفوعة

وأضاف المصدر، أنه "بمقابل ذلك تم إخلاء 250 معتقل جديد من السجون السورية بدلا من 600 شخصا أفرجت عنهم السلطات السورية بناء على طلب المجموعات المسلحة في إدلب تنفيذا لاتفاق إجلاء أهالي البلدتين، ورفضوا الذهاب إلى إدلب وطلبوا من الهلال الأحمر التوسط لهم لتسوية أوضاعهم والبقاء في مناطق سيطرة الدولة السورية".

وكانت بلدتا كفريا والفوعة تعانيان من حصار مطبق منذ اكثر من ثلاث سنوات بعد أن سيطرت المجموعات المسلحة وعلى رأسها جيش الفتح التابع لجبهة النصرة على كامل ريف إدلب في آذار/مارس 2015، عانى خلالها الأهالي من انعدام للمياه الصالحة للشرب وغيرها من مقومات الحياة الإنسانية، إضافة إلى القصف المتواصل والهجمات المستمرة التي كانت تشنها المجموعات المسلحة على البلدتين والتي راح ضحيتها أكثر من 3500 قتيل و6 ألاف جريح.