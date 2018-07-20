اليمن... القوات الحكومية تسيطر على تباب ومواقع شرق صعدة

حققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، تقدماً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مديرية كتاف بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني"26 سبتمبر" عن رئيس عمليات لواء التحرير العقيد عبدالله المحزفي إن القوات باغتت مسلحي أنصار الله في جبال أضيق بمديرية كتاف شرق صعدة، وفرضت حصارا مطبقا عليهم، تراجعوا على إثره من عدة مواقع في السلسلة الجبلية.

وأكد الموقع، سيطرت القوات الحكومية على أجزاء واسعة من وادي رشاحة وتباب على ميمنة القرن، عقب معارك وغارات لطيران التحالف، أسفرتا عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف مسلحي أنصار الله، علاوة على تدمير آليات قتالية ثقيلة وكمية من الأسلحة والذخائر.

© AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI صحيفة: السعودية غير قادرة على حسم حرب اليمن

وأضاف القيادي في محور صعدة العقيد هاني باسلامة، لموقع الجيش اليمني ، أن عملية نوعية نفذتها القوات في وادي العطفين، تمكنت خلالها من السيطرة النارية على عدة مواقع.

لافتاً إلى أن التقدمات المتسارعة لقوات الجيش تأتي لكي تلتحم الألوية والوحدات العسكرية من كل النواحي في مديرية كتاف.

في الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن قوات الرئيس هادي هاجمت من عدة محاور بإسناد من طيران ومروحيات التحالف، مواقع لمسلحي أنصار الله في منطقة رشاحة في كتاف.

ونفى المصدر تحقيق قوات الرئيس هادي أي تقدم ميداني في المعارك التي استمرت 3 ساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا عربياً دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.