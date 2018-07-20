ليبيا... تشغيل أولى التوربينات المتنقلة في حقل السرير النفطي

أعلن مصدر في شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الجمعة 20 تموز/يوليو، أن فريق فني قام بتشغيل أولى التوربينات الجديدة بحقل السرير النفطي الواقع بجنوب شرق حوض سرت امتياز 65، مشيراً إلى أن تشغيل هذه التوربينات سوف تساهم في رفع إنتاج حقل السرير.

طرابلس — سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "فريق مستخدمي حقل السرير النفطي قام يوم الخميس 19 يوليو، بتدشين وتشغيل أولى التوربينات المتنقلة الجديدة بالمجمع 2 بحقل السرير النفطي"، مشيراً إلى أنه "تم هذا اليوم الخميس البدء في ربط التوربينات على الشبكة وفصل المجمع 2 عن شبكة حقل مسلة استعداداً لتغذيتها عن طريق هذه التوربينات".

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وتابع المصدر أن "هذا المشروع هو من مشاريع إدارة الصيانة بشركة الخليج العربي للنفط وخاص بتوريد وتركيب عدد 3 توربينات غازية بقدرة 5 ميقا لكل وحدة بالمجمع 2 بحقل السرير".

وأوضح أن "حقل السرير كان يعاني من أزمة توفير طاقة الكهرباء حيث كان الحقل يستمد الطاقة الكهربائية من حقل مسلة"، موضحاً بأن "شركة الخليج قد قامت بمشروع توريد وتركيب عدد 3 توربينات متنقلة سعة كل وحدة 5 ميقا لكي يقوموا بتركيبها في المحطات التابعة لحقل السرير لتنهي مشكلة الطاقة ويزداد الإنتاج".

ويعتبر مشروع التوربينات حل جذري لمشكلة توفير الطاقة الكهربائية بحقل السرير حيث يعد أهم واكبر حقول شركة الخليج العربي الليبية للنفط.