ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبي لإقامة مراكز للمهاجرين على أرضها

قال رئيس الوزراء الليبي فائز السراج إن ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبي الرامية لإنشاء مراكز مهاجرين على أراضيها لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى غرب أوروبا، وأنها لن ترضخ للإغراءات المالية.

كانت إيطاليا اقترحت، الشهر الماضي، إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين والتأكد من هوياتهم في أفريقيا كوسيلة لحل الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع تدفق أكثر من مليون مهاجر منذ عام 2015.

© AFP 2018 / Aris Oikonomou إيطاليا تقدم اقتراحا جديدا للاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة

وتمثل ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في قوارب مطاطية متهالكة يوفرها لهم المهربون والتي تتكرر حوادث غرقها.

وقال السراج لصحيفة "بيلد" الألمانية اليومية الواسعة الانتشار، في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة: "نحن نعارض قطعا ما تريد أوروبا رسميا أن نفعله بإيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يريد الاتحاد الأوروبي استقبالهم".

ورفض السراج اتهامات بأن خفر السواحل الليبي أطلق النار على عمال إغاثة يحاولون إنقاذ مهاجرين، وفقا لـ"رويترز".

وقال: "ننقذ مئات الأشخاص قبالة سواحل ليبيا يوميا… سفننا تعمل دائما". وأضاف أن ليبيا تقف بمفردها لإنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط وتحتاج المزيد من الدعم الفني والمالي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن 51 ألفا و782 مهاجرا ولاجئا دخلوا أوروبا عبر البحر حتى يوم 18 يوليو/ تموز، مقارنة مع 110 آلاف و189 شخصا في هذا الوقت من العام الماضي و244 ألفا و722 شخصا في الوقت نفسه من عام 2016.

وأضافت المفوضية أن عدد الوفيات بين المهاجرين منذ بداية العام بلغ 1490 شخصا.