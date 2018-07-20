أهالي غزة يستعدون للتظاهر تحت شعار "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين"

يستعد أهالي قطاع غزة، اليوم الجمعة 20 يوليو/ تموز، للخروج في مظاهرات صوب الحدود استمرارا لمسيرات العودة في يوم أطلقوا عليه اسم "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين".

رام الله- سبوتنيك. ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار"، اليوم الجمعة، المواطنين لمشاركة أوسع في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA "مسيرات العودة" تنهي فعالياتها بالأراضي الفلسطينية

وأكدت الهيئة، في بيان وصل لوكالة " سبوتنيك " نسخة منه، على استمرار وتواصل مسيرات العودة داعية كافة قطاعات الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة حقوق اللاجئين، وذلك للتأكيد لكل العالم أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف أو التفريط.

وأضاف البيان: "سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها".

وكانت مسيرات العودة وكسر الحصار قد انطلقت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض. وبلغ إجمالي القتلى الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي 142 قتيلا بينهم 18 طفلا، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في حين أصيب نحو 16 ألف بينهم 390 وصفت إصاباتهم بالخطيرة.