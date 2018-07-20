ابن راشد وابن زايد يستقبلان الرئيس الصيني بالاستعراضات الجوية (صور)

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة 20 يوليو/تموز الجاري.

وأقيمت للرئيس الصيني لدى وصوله إلى قصر الرئاسة في أبوظبي مراسم استقبال رسمية، إذ حلق فريق الفريق الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قصر الإمارات، مشكلا لوحة بعلم الصين الشعبية، بينما رافق الضيف ثلة من الفرسان على الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف الإمارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان فخامة الرئيس الصيني في قصر الرئاسة حيث جرت له مراسم استقبال رسمية. pic.twitter.com/l78oRyBvvm — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 20, 2018

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان مع الرئيس الصيني تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/0c7uQedSdQ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 20, 2018

وصافح الرئيس الصيني مستقبليه من معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الصيني.

© REUTERS / KHAM أول تعليق من الرئيس الصيني على زيارته للإمارات

بعد ذلك توجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى المنصة، حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الوطنيين لجمهورية الصين الشعبية ولدولة الامارات العربية المتحدة، وبعد ذلك توجها لاستعراض حرس الشرف الذي اصطف تحية لضيف البلاد.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب عن أمله في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ تمنى نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني، أطيب التمنيات لشعب وسلطات الإمارات العربية المتحدة".

وتستمر زيارة الرئيس الصيني لدولة الإماراتثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

ويناقش الرئيس الصيني مع الجانب الإماراتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.