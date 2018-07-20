عون: قانون "القومية" الإسرائيلي عدوان جديد على الشعب الفلسطيني

قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة 20 يوليو/ تموز، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" يعد عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني.

موسكو- سبوتنيك. وذكر عون، في بيان نشرته رئاسة الجمهورية، إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى قانون القومية هو عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره، وبدولة مستقلة عاصمتها القدس، وباستعادة كامل أراضيه".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa الحكومة الفلسطينية: قانون القومية الإسرائيلي "استعلائي وعنصري"

وأضاف أن "هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعا أمام اليهود هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق العودة للفلسطينيين وفي مقدمها القرار رقم 194".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على قانون يصف إسرائيل بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، وينص على أن لليهود حق بتقرير مصيرهم، والعبرية اللغة الأساسية للدولة.