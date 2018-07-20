بدء الإجراءات لإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية في ريف القنيطرة

بدأت، ظهر اليوم، الإجراءات لإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الوجود الإرهابي في ريف القنيطرة.

وتم تجميع الإرهابيين الرافضين للتسوية من قرى ريف القنيطرة في قرية أم باطنة، حيث من المقرر أن يتم في وقت لاحق إخراجهم بقافلة واحدة باتجاه قرية نبع الصخر ومن ثم إلى شمال سورية، بحسب ما نقلت وكالة " سانا ".

ودخلت وحدات من الجيش العربي السوري، صباح اليوم، إلى قرية عين التينة وقرقس في ريف القنيطرة بعد إخراج الإرهابيين منها.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه، أمس، بعودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011 وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.