الإمارات تمنح الرئيس الصيني "أرفع أوسمتها" (صور)

قلد رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة 20 يوليو/تموز الجاري، "وسام زايد" للرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد وصوله إلى دولة الإمارات، في أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وشاركت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) صورا من تقليد الرئيس الصيني أرفع وسام في الإمارات، بحضور حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

ويعد "وسام زايد" الأرفع في دولة الإمارات، والذي تقلده الرئيس الصيني، خلال حفل اختتام الاستقبال الرسمي، الذي شهده قصر الرئاسة في أبوظبي.

وأقيمت للرئيس الصيني لدى وصوله إلى قصر الرئاسة في أبوظبي مراسم استقبال رسمية، إذ حلق فريق الفريق الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قصر الإمارات، مشكلا لوحة بعلم الصين الشعبية، بينما رافق الضيف ثلة من الفرسان على الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف الإمارات.

وتستمر زيارة الرئيس الصيني لدولة الإماراتثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

ويناقش الرئيس الصيني مع الجانب الإماراتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.