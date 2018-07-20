الإمارات تمنح الرئيس الصيني "أرفع أوسمتها" (صور)

وشاركت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) صورا من تقليد الرئيس الصيني أرفع وسام في الإمارات، بحضور حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.
ويعد "وسام زايد" الأرفع في دولة الإمارات، والذي تقلده الرئيس الصيني، خلال حفل اختتام الاستقبال الرسمي، الذي شهده قصر الرئاسة في أبوظبي.
#رئيس_الدولة يمنح فخامة الرئيس الصيني "#وسام_زايد" و #محمد_بن_زايد يقلده الوسام بحضور #محمد_بن_راشد.#هلا_بالصين#الأسبوع_الإمارتي_الصيني#وام pic.twitter.com/L8TocG2Xp3— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 20, 2018
وأقيمت للرئيس الصيني لدى وصوله إلى قصر الرئاسة في أبوظبي مراسم استقبال رسمية، إذ حلق فريق الفريق الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قصر الإمارات، مشكلا لوحة بعلم الصين الشعبية، بينما رافق الضيف ثلة من الفرسان على الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف الإمارات.
وتستمر زيارة الرئيس الصيني لدولة الإماراتثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.
ويناقش الرئيس الصيني مع الجانب الإماراتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.
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