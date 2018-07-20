قصف يستهدف حيا سكنيا شمالي بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الجمعة 20 يوليو/تموز، بمقتل وإصابة تسعة مدنيين إثر هجوم صاروخي لتنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي بغداد.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف حي الحسين التابع لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد، بقصف بقذائف الهاون وإطلاق النار.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع في وقت متأخر من ليلة أمس، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء.

من جهته قال مصدر محلي من قضاء بلد، لمراسلتنا، إن أهالي حي الحسين كانوا يرومون الخروج بتظاهرة اليوم لتوفير الخدمات أسوة بباقي محافظات الجنوب المنتفضة ضد الفقر والبطالة والتهميش.

وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ أسبوعين، مظاهرات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي يوم الاثنين، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مشيرا إلى أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في كانون الأول/ديسمبر الماضي.