عودة مئات اللاجئين السوريين من عرسال اللبنانية إلى سوريا الاثنين المقبل

أعلن الأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة، أنه سيؤمن عودة طوعية لمئات اللاجئين السوريين صباح الاثنين المقبل، عبر حاجز وادي حميد من عرسال.

وتعد هذه المرحلة الثالثة من عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا من عرسال، بالتنسيق بين الأمن العام اللبناني والسلطات السورية.

© REUTERS / ALI HASHISHO 448 نازحا سوريا غادروا عرسال اليوم

وإستحدث "حزب الله" في خطوة تطوعية مراكز في مختلف المناطق اللبنانية مهمتها تسجيل أسماء اللاجئين السوريين الذين يريدون العودة إلى بلادهم.

وأشار مصدر سياسي إلى أن عودة اللاجئين السوريين تتم بصورة طوعية، والتنسيق يتم بين الأمن العام اللبناني والدولة السورية، وفي الأيام المقبلة سوف يتم عودة مئات اللاجئين السوريين إلى سوريا.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 13 ألف لاجئ سوري في دول الجوار عادوا لديارهم في النصف الأول من عام 2018 إضافة إلى 750 ألف نازح.

وأوضحت المفوضية أنها على إستعداد لإجراء مباحثات مع سوريا وروسيا بشأن خطتهما لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين إذا كانت العودة آمنة وطوعية.