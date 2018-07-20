السفير اليمني: الحوثيون يستغلون الحوار للاستعداد لجولات حرب جديدة

موسكو — سبوتنيك. وقال الوحيشي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "التعنت المستمر للامتثال الأممي، سبقه العبث بكل مقدرات الدولة والشعب من قبل الحوثيين وحلفائهم، وحتى جعلوا من جولات الحوار التي أقيمت بواسطة عربية أو أممية مع الحكومة الشرعية، فترة هدنة لأنفسهم، لاستعادة أنفاسهم، والاستعداد لجولات حرب جديدة".
وأكد السفير اليمني، أن "الحل يكمن في اليمن بالامتثال للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية وخصوصا قرار 2216"، موضحا أن " الحكومة الشرعية اليمنية قدمت كل إمكانياتها لجهود المبعوث الأممي السابق، ومازالت تقدمها للمعبوث الحالي السيد مارتن غريفيث في سبيل إحلال السلام في اليمن".
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا عربياً دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".
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