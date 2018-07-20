تسجيل
17:56 20 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    صناعة الحشيشة في لبنان

    لبنان يتجه إلى تشريع زراعة حشيشة الكيف

    © Sputnik . zahraa al amir
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    من ضمن التوصيات التي وضعتها شركة ماكينزي الاقتصادية العالمية للنهوض بالاقتصاد اللبناني، تشريع زراعة الحشيش للاستخدام الطبي.

    وهي التوصية التي سرعان ما تلقفها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، معلنا أن مجلس النواب بصدد تحضير إقرار القوانين اللازمة لتشريع هذه الزراعة، بحيث تفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذا الإعلان، مطالبين بإقرار قوانين تشريع زراعة هذه النبتة التي ارتبط اسمها بشكل لصيق بمنطقة البقاع وتحديدا بعلبك الهرمل.

    مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
    © Sputnik . Wissam Matta
    مجلس النواب اللبناني يستعد لإصدار قانون يشرع مخدر "الحشيش"

    وقد اشتهرت محافظة البقاع الشمالي بزراعة هذه النبتة تاريخيا، وبلغت ذروتها خلال الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان في العام 1975 وتواصلت الزراعة إلى يومنا هذا مع عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها في تأمين زراعات بديلة لأكثر المناطق اللبنانية حرمانا على الصعد كافة.

    بحيث تنتج منطقة البقاع اليوم مئات الأطنان من حشيشة الكيف سنويا، وتصدر لأغلب دول العام لا سيما أوروبا والأميركتين، نظرا لجودة الإنتاج اللبناني الذي يعد من الأفضل عالميا.

    وبعملية حسابية سريعة، فإن كل دونم أرض حشيشة (ألف متر) يباع من 10 آلاف دولار أمريكي الى 15 ألفا، لكن سعره قد يصل إلى ثلاثين ألف دولار في حال قامت الأجهزة الأمنية بإتلاف موسم زراعة الحشيش وبات وجوده قليلا في السوق.

    وبحسب اقتصاديين، فإن زراعة الحشيش وإن تم تشريعها فستساهم بنسبة 0.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

    ويقول نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ"سبوتنيك" إن العمل لأخذ قرار لتشريع زراعة الحشيشة في منطقة بعلبك الهرمل يدل وكأن هناك توجه دولي بأن زراعة الحشيشة أمر مسموح وقد يكون لها فوائد إيجابية، وحصر هذه الزراعة لغايات طبية صحية واستشفائية.

    حشيش
    © REUTERS / AMIR COHEN
    أزمة بين دولتين عربيتين بسبب مخدر الحشيش

    ويضيف الفرزلي: "منطقة بعلبك-الهرمل تعاني وهي بحاجة إلى زراعات من هذا النوع لكي تؤمن مدخول للمواطنين ليستطيعوا أن يعيشوا ويربوا عائلاتهم ويظلوا متجذرين بالأرض، هجرة الشباب من المنطقة إلى المدينة سببت مشاكل كبيرة، من هنا كانت الفكرة انه لطالما زراعة الحشيشة مسموحة دولياً فلتكن مسموحة بالأغراض الذي ذكرها دولة رئيس مجلس النواب، وسيكون لها بطريقة أو بأخرى دفع ومردود إيجابي على  الاقتصاد اللبناني".

    وختم الفرزلي حديثه بالقول إن "مجلس النواب ينتظر تشكيل الحكومة لإصدار قانون التشريع، لا شك أن التأخير أمر مضر وغير مستحب".

    بدوره يقول الخبير الاقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان لـ"سبوتنيك" إن "طلب تشريع  زراعة الكيف والحشيش من قبل البرلمان اللبناني، للإستعمالات الطبية، في كل بلاد العالم أصبحت تشريع تجارة الحشيشة لها مردود صحي ومالي، اليوم البقاع أرض خصبة وهذا يسمح أن تكون الزراعة وأن تكون النبتة جيدة".

    ويشير الى أنه من الناحية الاقتصادية والمالية "طلب من شركة ماكينزي أن تضع خطة اقتصادية للنهوض بالوضع الاقتصادي في لبنان، اقترحت تشريع الحشيشة لأن هذا النوع من الزراعة يقوي القطاع الزراعي بالدرجة الأولى، ويؤمن فر5ص العمل، ويزيد مداخيل المزارعين والدولة، وهذا الأمر تم اقتراحه منذ زمن قبل شركة ماكينزي".

    ويؤكد أبو سليمان: "إن هذا الشيء ليس بكاف، اليوم المطلوب هو الشروع بخطة لمكافحة الهدر والفساد، لا سيما بعد أن وصل الدين العام إلى 82 مليار دولار أمريكي".

    انظر أيضا:

    مرشحة الحزب الشيوعي اللبناني لـ"سبوتنيك": السلطة تلعب دورا أساسيا لمنع وصول تمثيل حقيقي للبنانيين إلى البرلمان
    رئيس البرلمان اللبناني يعلن مرشحيه للانتخابات وتحالفه مع "حزب الله"
    رئيس البرلمان اللبناني يرفض المقترحات الأمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
    3 % نسبة مشاركة النساء في البرلمان اللبناني... هل سيغير القانون الجديد هذا المشهد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان, البرلمان اللبناني, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان Spray Fury، للمصورة ميليسا باريللي، الحائزة على المركز الأول في فئة أطفال
    الفائزون بجوائز أفضل تصوير بواسطة آيفون لعام 2018
    قانون القومية ومستقبل الوجود العربي
    سجل... أنا عربي
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك