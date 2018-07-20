"النصرة" تندمج بإمارة "داعش" غربي درعا استباقا لهجوم متوقع يشنه الجيش السوري

كشف مصدر ميداني عن تمدد تنظيم "داعش" فجر اليوم من الجيب الذي يسيطر عليه عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل باتجاه القرى الشمالية أقصى غرب درعا.

وقال المصدر لـ "سبوتنيك": إن فصائل من تنظيم "الجيش الحرّ" و"جبهة النصرة" أعلنوا البيعة لتنظيم "داعش" في حوض اليرموك ودمجوا مناطق سيطرتهم مع (إمارة) تنظيم جيش خالد بن الوليد التابع لـ"داعش".

وأشار المصدر إلى أن القرى والبلدات التي انضمت لـ"داعش" هي (البكار، العبدلي، الجبيلية، المقرز، سد المقرز، المعلقة، المجاحيد، الدرعيات، أبو حجر، المشيدة، عين زبيدة، سد الجبيلية) وتقع جميعا ضمن المناطق المتاخمة لخط فض الاشتباك بين الجيش السوري والقوات الإسرائيلية، شمال الحدود الأردنية.

© Sputnik . المناطق الجديدة التي سيطر عليها "داعش" في وادي اليرموك بعد تسلمها من "النصرة"

ويؤشر التمدد الجديد لتنظيم "داعش" في أقصى جنوب غربي سوريا إلى مراكمة عناصر قوة التنظيم في وجه الحملة العسكرية المرتقبة التي يتوقع أن يشنها الجيش السوري لتطهير المنطقة التي تعد آخر معاقل التنظيم الإرهابي في المنطقة.

ويسيطر "داعش" على 8 قرى وبلدات تقع شرق المستوطنات الإسرائيلية "أفيني إيتان" و"إيلي عاد" و"نطور" التي بناها الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري بعد احتلاله عام 1967.