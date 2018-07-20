السعودية تعلن 5 خدمات جديدة في الجوازات

أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية، استحداث 5 خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين، لتسهيل إجراء خدماتهم إلكترونيا، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية ومنصة "أبشر".

صرح مدير عام الجوازات أن "الإدارة تجهز 5 خدمات جديدة بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف"، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

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وقال إن الخدمات الجديدة هي:

1- العمالة المنزلية

إتاحة خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية من شخص إلى آخر عبر بوابة وزارة الداخلية "أبشر".

2- البيانات ومعلومات جواز السفر

إضافة إلى إتاحة نقل البيانات ومعلومات جواز السفر للوافدين من جواز إلى آخر عبر "أبشر"، أو مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات.

3- التفويض

تمكين المواطنين من تفويض الأشخاص لمراجعة الجوازات.

4- بياناتي

إطلاق خدمة "بياناتي"، التي يستطيع من خلالها الشخص تمكين أي جهة تحتاج إلى الاطلاع على بياناته الشخصية.

5- رجال الأعمال

إطلاق منصات رجال الأعمال التي ستساعدهم على معرفة التفاصيل الدقيقة لمؤسساتهم من الجوازات، كل مؤسسة على حدة.