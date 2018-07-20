حالة إنفلونزا الطيور في السعودية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم، عن إصابة واحدة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في سوق العزيزية للطيور في الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبد الله أباالخيل عبر حساب الوزارة في "تويتر" إن وزارة البيئة فور اكتشاف حالة إصابة المرض بين البط الذي يعتبر من الطيور الحاضنة للمرض ، أغلقت السوق على الفور، وأعلنت خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومنعت حركة الطيور في محيط السوق، والتخلص الآمن من الطيور.

ودعا أبا الخيل ملاك الطيور ومن له علاقة بمشاريع الدواجن ترك الذهاب إلى سوق العزيزية في الرياض خلال هذه الفترة حتى انتهاء عمليات التطهير للموقع، حماية لطيورهم من انتقال المرض إليها، الذي يعتبر من الأمراض التنفسية سريعة الانتشار بين الطيور، كما دعا إلى الاتصال على هاتف الطوارئ (8002470000).

وأكد أبا الخيل أن الوزارة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة قد نجحت خلال الفترة الماضية في إيقاف انتشار المرض الذي لم يثبت انتقاله إلى البشر، إضافة إلى ضبط حركة نقل الطيور والتشديد على مشروعات الطيور بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، والتخلص الآمن من الطيور في المناطق المصابة، مشيرا إلى أن آخر إصابة مسجلة كانت بتاريخ 17 أبريل 2018.