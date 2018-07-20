حالة إنفلونزا الطيور في السعودية

ودعا أبا الخيل ملاك الطيور ومن له علاقة بمشاريع الدواجن ترك الذهاب إلى سوق العزيزية في الرياض خلال هذه الفترة حتى انتهاء عمليات التطهير للموقع، حماية لطيورهم من انتقال المرض إليها، الذي يعتبر من الأمراض التنفسية سريعة الانتشار بين الطيور، كما دعا إلى الاتصال على هاتف الطوارئ (8002470000).
وأكد أبا الخيل أن الوزارة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة قد نجحت خلال الفترة الماضية في إيقاف انتشار المرض الذي لم يثبت انتقاله إلى البشر، إضافة إلى ضبط حركة نقل الطيور والتشديد على مشروعات الطيور بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، والتخلص الآمن من الطيور في المناطق المصابة، مشيرا إلى أن آخر إصابة مسجلة كانت بتاريخ 17 أبريل 2018.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)