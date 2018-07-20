الأزهر يدين "قانون الدولة القومية اليهودية"

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك"، "يدين الأزهر الشريف بشدة إقدام "الكيان الصهيوني" على إقرار ما يسمى بـ"قانون الدولة القومية اليهودية"، وذلك في خطوة تنم عن عنصرية بغيضة، تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطاني".
وأكد البيان أن "فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه".
وتابع "هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".
وكان الكنيست قد صوت بالموافقة النهائية على القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
كما ينص القانون على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط. وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، والعبرية هي لغة الدولة الرسمية.
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