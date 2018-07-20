الأزهر يدين "قانون الدولة القومية اليهودية"

أدان الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي أقره البرلمان الإسرائيلي أمس.

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك"، "يدين الأزهر الشريف بشدة إقدام "الكيان الصهيوني" على إقرار ما يسمى بـ"قانون الدولة القومية اليهودية"، وذلك في خطوة تنم عن عنصرية بغيضة، تبرهن على حقيقة ذلك الاحتلال الاستيطاني".

وأضاف البيان "يشدد الأزهر على أن تلك الخطوات الباطلة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بدأت بوعد بلفور المشؤوم، ثم أخذت منحنى خطيرا بقرار الإدارة الأمريكية الباطل والمرفوض باعتبار القدس الفلسطينية عاصمة للكيان الصهيوني".

وأكد البيان أن "فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه".

وتابع "هذه الخطوات العنصرية ستفشل أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".