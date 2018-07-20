بالفيديو والصور... لقطات مؤثرة واستقبال لمختطفي اشتبرق ومحرري كفريا والفوعة في اللاذقية

كاميرا "سبوتنيك" رصدت صباح اليوم في اللاذقية لحظات وصول مجموعة من الحافلات تقل عددا كبيرا من الأهالي "المحررين"، وسط حشد شعبي من سكان اللاذقية الذين احتفلوا بلقاء ذويهم بعد سنوات من حصارهم في البلدتين المذكورتين، ومعهم العشرات من مخطوفي قرية اشتبرق المحررين، بعد سنوات من التعذيب على يد الفصائل الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا).

لقطات مؤثرة واستقبال شعبي لمختطفي اشتبرق ومحرري كفريا والفوعة بأحضان اللاذقية © Sputnik . Basil shartouh

لقطات مؤثرة واستقبال شعبي لمختطفي اشتبرق ومحرري كفريا والفوعة بأحضان اللاذقية © Sputnik . Basil Shartouh

لقطات مؤثرة واستقبال شعبي لمختطفي اشتبرق ومحرري كفريا والفوعة بأحضان اللاذقية © Sputnik . Basil Shartouh

لقطات مؤثرة واستقبال شعبي لمختطفي اشتبرق ومحرري كفريا والفوعة بأحضان اللاذقية © Sputnik . Basil Shartouh 1 / 4 © Sputnik . Basil shartouh لقطات مؤثرة واستقبال شعبي لمختطفي اشتبرق ومحرري كفريا والفوعة بأحضان اللاذقية