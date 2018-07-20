إصابة 30 متظاهرا في العراق

قال شهود عيان إن 30 متظاهرا أصيبوا جراء تفريق قوات الأمن للمتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد.

وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين في وسط بغداد اليوم الجمعة 20 يوليو/ تموز.

انطلاق تظاهرات كبيرة في محافظتي البصرة وذي قار بجنوب العراق https://t.co/I8fmF3iUBW عبر @alsafatnews pic.twitter.com/S34RvMv8LH — جريدة الصفاة (@alsafatnews) July 20, 2018

وتظاهر مئات العراقيين اليوم للمطالبة بتحسين الخدمات في وسط العاصمة بغداد.

قتيل في “الديوانية” إثر تجدد التظاهرات في العراق https://t.co/rI4SrPqsKy pic.twitter.com/MRzsiWVwKs — إرم نيوز (@EremNews) July 20, 2018

وقال مصدر أمنى، إن بعض المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق، بعد إطلاق الغازات المسيلة للدموع.

وأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي "عدم حصول أي تماس بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير".