إصابة 30 متظاهرا في العراق

وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين في وسط بغداد اليوم الجمعة 20 يوليو/ تموز.
انطلاق تظاهرات كبيرة في محافظتي البصرة وذي قار بجنوب العراق https://t.co/I8fmF3iUBW عبر @alsafatnews pic.twitter.com/S34RvMv8LH— جريدة الصفاة (@alsafatnews) July 20, 2018
وتظاهر مئات العراقيين اليوم للمطالبة بتحسين الخدمات في وسط العاصمة بغداد.
قتيل في “الديوانية” إثر تجدد التظاهرات في العراق https://t.co/rI4SrPqsKy pic.twitter.com/MRzsiWVwKs— إرم نيوز (@EremNews) July 20, 2018
وقال مصدر أمنى، إن بعض المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق، بعد إطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي "عدم حصول أي تماس بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير".
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