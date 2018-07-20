اليمن... القوات المشتركة تحبط تسللا لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

تجددت المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية المشتركة ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed رسالة من "أنصار الله" إلى الرئيس بوتين

القاهرة — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك": إن مسلحي أنصار الله نفذوا اليوم محاولة تسلل في منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب الحديدة".

وأكد المصدر إحباط القوات المشتركة محاولة التسلل باتجاه مواقعها في الجاح، بعد مواجهات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف مسلحي "أنصار الله".

وأشار إلى تنفيذ القوات الحكومية عملية تمشيط في منطقة الجاح، عقب إفشال تسلل مقاتلي "أنصار الله".

وكانت القوات المشتركة أعلنت في 10 حزيران/ يونيو الفائت، التقدم إلى ما بعد منطقة الجاح ومفرق الحسينية إثر معارك مع مسلحي "أنصار الله" أوقعت قتلى وجرحى.