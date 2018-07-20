اليمن: القوات الحكومية تسيطر على مواقع غرب مركز باقم شمالي صعدة

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، تقدما ميدانيا في معارك مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن قائد اللواء 63 مشاة، العميد ياسر مجلي "إن قوات الجيش والأمن مسنودة بالتحالف العربي تمكنت من تحرير ما تبقى من التباب البيض ومواقع أخرى محاذية لأبواب الحديد المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الغربية".

© REUTERS / Fawaz Salman اليمن... القوات الحكومية تسيطر على تباب ومواقع شرق صعدة

وأشار العميد مجلي إلى أن التقدم يأتي عقب إحباط محاولة تسلل إلى مواقع عسكرية غرب مركز مديرية باقم.

وأكد أن "المعارك المتواصلة في محور علب منذ أيام أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى خسائر مادية بفعل الضربات المركزة للجيش الوطني وقوات التحالف العربي".

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا قصفا مدفعيا على مواقع لقوات الرئيس هادي خلف جبال عليب وفي موقع الشبكة ومنطقة الصوح بمديرية كتاف شرق صعدة".

وأضاف بأن مسلحي "أنصار الله" قنصوا 3 جنود من قوات الرئيس هادي في الصوح بمديرية كتاف.

لافتاً إلى إصابة 3 أشخاص بغارة لطيران التحالف على الطريق العام في منطقة عكوان بمديرية الصفراء، في حين تسببت غارة أخرى للتحالف على منطقة الأزهور بمديرية رازح في تدمير منزل وتضرر أخرى مجاورة.