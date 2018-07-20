نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا مع وزير الدفاع لمتابعة التطورات الأمنية في قطاع غزة

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان جلسة طارئة، اليوم الجمعة، مع رئيس هيئة الأركان بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك لمتابعة التطورات الأمنية في غزة.

© Sputnik . Natalia Seliverstov نتنياهو يجمد إجراءات تشريع "قانون الفيسبوك"

رام الله — سبوتنيك . قالت القناة "العاشرة" الإسرائيلية اليوم الجمعة "وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان أيزنكوت يعقدان جلسة طارئة لتقدير الموقف الأمني في ضوء الأحداث على حدود غزة"، وأضافت "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ينضم إلى اجتماع أمني طارئ في مقر وزارة الدفاع لتقدير الموقف الأمني في قطاع غزة".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر" أن "الحديث عن غارات واسعة في عدة مناطق والتي تأتي بعد حادث إطلاق نار خطير ضد قواتنا وقع بعد ظهر اليوم جنوب قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم الجمعة "مقتل 4 مواطنين وإصابة 120 آخرين بجراح مختلفة واختناق بالغاز منهم 70 إصابة تم علاجها ميدانيا و5 إصابات تم تحويلها للمستشفيات".

فيما أعلنت "كتائب القسام" أن "3 قتلى (جراء قصف إسرائيل لنقطتي رصد للمقاومة شرقي رفح وخانيونس) هم من أعضائها وهم شعبان أبو خاطر، ومحمد أبو فرحانة، ومحمود قشطة".