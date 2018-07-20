العراق: مقتل شخص وإصابة 41 بينهم عناصر أمن في مظاهرات بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة 41 آخرين.

وأكدت الوزارة أن هناك عناصر أمن بين المصابين في تظاهرات اليوم في العاصمة بغداد ومحافظتي الديوانية وذي قار، حسب السومرية نيوز.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "تظاهرات اليوم شهدت إصابة 30 شخصا في العاصمة بغداد".

#مظاهرات_عشرين_تموز تكتم اعلامي غير مسبوق لتغطية المضاهرات في جنوب العراق ياترى ماذا يحدث من قمع للمواطنيين العزل لعبة انقطاع الانترنت مقصوده من قبل قادة المليشيات في الحكومة العراقيه للتغطية على جرائمهم التي ترتكب بحق اهلنا في الجنوب "اللهم بردا وسلاما" pic.twitter.com/I5hdUIaUIa — الفارس الطائي (@eFpxv4nEih5HkcV) July 20, 2018

وأوضحت "هذه الإصابات وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وأغلبها طفيفة".

وأضافت الوزارة أن الإصابات بين متظاهري الديوانية بلغت جرح خفيف لأحد المتظاهرين، فيما توفي الآخر.

وشهدت محافظات العراق المختلفة، مظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات مثل الكهرباء والماء وفرص العمل.