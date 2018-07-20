في ظل المقاطعة... وفد قطري يصل إلى مصر في زيارة عاجلة

وصل وفد قطري رفيع المستوى إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الجمعة، في زيارة عاجلة.

© REUTERS / Charles Platiau السيسي من الخرطوم: "لا نتآمر على أية دولة وأمن السودان جزء من أمن مصر" ، وصل رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، والوفد المرافق له مساء اليوم إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية للاتحاد البرلماني العربي التي تعقد غدا السبت.

ويناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وما يجري هناك حاليا من أحداث مؤلمة، من قبل الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وكذلك القرار الأحادي الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات اليوم، إن الوساطة الكويتية "ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة"، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ "العدائية" تجاه بلاده.

واعترف الوزير القطري بأن "دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية"، في ضوء "عدم وجود بوادر للحل".