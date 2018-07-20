بعد إعلانه استهداف "أرامكو"… الحوثي: هذه الخيارات المتاحة أمام السعودية

حدد قيادي بارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة 20 يوليو/تموز، إلى الخيارات المتاحة أمام السعودية بعد إعلان الجماعة استهداف شركة "أرامكو" السعودية.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "طائرات صماد 2 تقصف أرامكو شرق الرياض لتؤكد للجميع أن السعودية بين خيارين".

وأضاف مشيرا إلى الخيارات المتاحة أمام المملكة: "1- تحييد أرامكوا عن السوق ويتوقف به رأس مال نيوم الذي يرتكز على بيع أسهم الشركة كما أعلنوا عنه في رؤية 2030".

وتابع: "أو 2- توقف العدوان والحصار عن الشعب اليمني، فأيهما يفضل النظام من الخيارات 1\2 برأيك".

طائرات #صماد2_تقصف_أرامكو_شرق_الرياض

لتؤكد للجميع ان السعودية بين خيار ين 1_تحييد ارامكوا عن السوق ويتوقف به راس مال نيوم الذي يرتكز على بيع اسهم الشركة كما اعلنوا عنه في رؤية ٣٠

او

2_توقف العدوان والحصار عن الشعب اليمني



فايمها يفضل النظام من الخيارات 1\2 برايك — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 20, 2018

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت اليوم استهدافمصفاة أرامكو في الرياض بطائرة مسيرة بعيدة المدى أسمتها "صماد 2" تخليداً لرئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد الذي قتل بقصف جوي للتحالف في 19 نيسان/أبريل الماضي، بمدينة الحديدة غرب اليمن

الطائرةالمسيرة وصلت ارامكوابالرياض يمثل خرقا للحرب الاكترونية والقوات الجوية والدفاع الجوي وتأكد ان العمليةاتت بعدمسح وتحديد وعوده لطائرات الاستطلاع بالمعلومات وبدون علم النظام والاستهداف مجددا

يعدنصرا بكل المقاييس

ان مثل هذه الاهداف لن تكن في مرمى الاستهداف في حالةجنحوهم للسلم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 18, 2018

من جانبها، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن وقوع حريق في أحد الخزانات في مصفاة الرياض، دون وجود خسائر بشرية، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف المصفاة.

وقالت شركة "أرامكو" في تغريدة على "تويتر"، أمس، الخميس: "تمكنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريقٍ محدود، وقع، مساء أمس، في أحد الخزانات في مصفاة الرياض. ولم تقع أية إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق، وجاري التحقيق لمعرفة مسببات الحادث".