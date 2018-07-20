صحيفة: حركة الشباب الإرهابية تسيطر على قاعدة عسكرية صومالية

نجح مسلحو حركة الشباب الصومالية الإرهابية، اليوم الجمعة 20 يوليو/تموز، في السيطرة علي القاعدة العسكرية "إف أورر" الإستراتيجية الواقعة بضواحي مدينة بوصاصو، وذلك بعد انسحاب قوات إدارة بونت لاند منها.

ونقلت صحيفة الصومال الجديد، أنباء واردة من مدينة بوصاصو العاصمة التجارية لولاية بونت لاند الإقليمية، تفيد بأن عناصر مسلحة من حركة الشباب سيطرت صباح اليوم الجمعة علي قاعدة "إف أورر الإستراتيجية بضواحي مدينة بوصاصو، وذلك بعد انسحاب قوات إدارة بونت لاند منها.

© REUTERS / Feisal Omar إصابة سبعة جنود في تفجير انتحاري لسيارة ملغومة في الصومال

وأفادت مصادر في المدينة بأن القوات المتمركزة في القاعدة العسكرية بمنطقة إف أورر انسحبت من القاعدة دون أي اشتباكات، الأمر الذي أدى إلى سيطرة مسلحي حركة الشباب علي القاعدة.

يذكر أن حركة الشباب شنت هجوما عنيفا قبل نحو عام علي هذه القاعدة، ما أسفر عن مصرع عشرات من أفراد قوات الدراويش التابعة لإدارة بونت لاند.