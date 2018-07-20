قائد عسكري متحالف مع الحوثيين: مفاجأة كبيرة تحملها الأيام القادمة

كشف مساعد الناطق الرسمي للجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العقيد عزيز راشد، عن "مفاجآت كبيرة تحملها الأيام المقبلة" للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وقال راشد في تصريح خاص لوكالة "الصحافة اليمنية" الموالية للحوثيين، إن "قوات سلاح الجو المسير ستنتج أنواعا أخرى من السلاح المسير والذي سيكون له أثر كبير في المدى والتفجير خلال الأيام القادمة" مؤكدا أن هذه البداية المتواضعة سيكون لها أثرها الكبير، وستتبعها "صناعات عسكرية مذهلة ومفاجِئة".

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وكان سلاح الجو المسير، كشف أول أمس الأربعاء، عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2، ودشن أولى عمليات الطائرة باستهداف مصفاة شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض.

وفي هذا الصدد قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني المتحالف مع الجماعة، العميد الركن شرف غالب لقمان، أن استهداف سلاح الجو بطائرته الجديدة بعيدة المدى صماد 2 ، مصفاة شركة أرامكو يأتي في اطار "عمليات الردع للعدوان".

وأشار إلى أن "هذا اﻹنجاز لسلاح الجو المسير يمثل بداية قوية لمرحلة جديدة في معركة الردع ونقطة تحول في مسار العمليات العسكرية".