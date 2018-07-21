"بعد عام من تخرج الملك سلمان"... صورة نادرة تجمع العاهل السعودي والملك فهد

وبحسب صحيفة "صدى" يظهر الأمير تركي الثاني بجانب الملك فهد، ثم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

صورة نادرة للملك فهد والملك سلمان أثناء تطوعهما في الجيش المصريhttps://t.co/g0dQqoRJ2x#الملك_سلمان pic.twitter.com/8ZZEVTxCZa — صحيفة صدى (@slaati) July 19, 2018

تضيف الصحيفة أن الصورة كانت خلال تطوعهم في الجيش المصري، وذلك أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

وكان الملك سلمان حينها في عمر الـ 21 سنة، وجاءت بعد عام على تخرجه من فرقته في شرم الشيخ.

يذكر أن الملك سلمان تقلد رئاسة العديد من اللجان الشعبية التي قدمت الدعم لبعض البلدان العربية والإسلامية، منها رئاسته لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956، وامتد دور سلمان بعد ذلك إلى رئاسته اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي أثناء حرب أكتوبر عام 1973.