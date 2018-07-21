مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" في غارات للتحالف

قُتل وأصيب العشرات من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس الجمعة 20 يوليو/تموز، بينهم قيادات ميدانية بارزة بغارات جوية ‏لمقاتلات التحالف العربي استهدفت اجتماعا لهم في ‏مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.‏

وذكرت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء السعودية "واس": "إن الغارات استهدفت ‏اجتماعا للمليشيا الحوثية في وادي لصف بمديرية ‏نهم"، طبقاً لما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع ‏للجيش اليمني.‏

© AP Photo / Hani Mohammed قائد عسكري متحالف مع الحوثيين: مفاجأة كبيرة تحملها الأيام القادمة

في سياق آخر، كشف مساعد الناطق الرسمي للجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، العقيد عزيز راشد، عن "مفاجآت كبيرة تحملها الأيام المقبلة" للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وقال راشد في تصريح خاص لوكالة "الصحافة اليمنية" الموالية للحوثيين، إن "قوات سلاح الجو المسير ستنتج أنواعا أخرى من السلاح المسير والذي سيكون له أثر كبير في المدى والتفجير خلال الأيام القادمة" مؤكدا أن هذه البداية المتواضعة سيكون لها أثرها الكبير، وستتبعها "صناعات عسكرية مذهلة ومفاجِئة".

وكان سلاح الجو المسير، كشف أول أمس الأربعاء، عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2، ودشن أولى عمليات الطائرة باستهداف مصفاة شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض.