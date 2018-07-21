وزير إماراتي يوجه سؤالا إلى المسؤولين في قطر

وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم السبت 21 يوليو/تموز، سؤالا إلى المسؤولين في قطر.

ونشر قرقاش تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر" عن أزمة الحجاج القطريين، وما يتم ترويجه عن منعهم من أداء مناسك الحج، والذي تصر عليه السلطات في الدوحة، وتنفيه باستمرار السلطات في السعودية.

وقال قرقاش في تغريداته: "أيا كانت الأسباب يبقى من الصعب استيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج".

وتابع "هو استمرار لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الأزمة وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بأن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته".

وأضاف في تغريدة ثانية وجه فيها مجموعة أسئلة إلى المسؤولين في قطر: "لماذا لا يكون قرار أداء فريضة الحج قرار شخصي للمواطن القطري؟".

أيا كانت الأسباب يبقى من الصعب إستيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج، فهو إستمرار لمسلسل الإرتباك والتخبط في إدارة الأزمة وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بأن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2018

​وأردف "لماذا يتم تسييس هذا القرار بالترويع والمنع؟ لا أَجد سببا لذلك إلا عدم ثقة في المواطن، والذي إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرية، شتان بين الممارسة والتطبيق في دولة الرأي والرأي الآخر".

وقطعت الرياض والمنامة وأبوظبي والقاهرة علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، في 5 حزيران/يونيو 2017، وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية.

لماذا لا يكون قرار أداء فريضة الحج قرار شخصي للمواطن القطري؟ لماذا يتم تسييّس هذا القرار بالترويع والمنع؟ لا أَجِد سببا لذلك إلا عدم ثقة في المواطن والذي إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرّيّة، شتان بين الممارسة والتطبيق في دولة الرأي والرأي الآخر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2018

​ووضعت الدول العربية الأربع 13 شرطاً أمام قيادة قطر لتنفيذها من أجل عودة العلاقات، غير أن الأخيرة رفضت الشروط واعتبرتها تدخلاً في سيادتها الوطنية.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن أنها ستخصص موقع إلكتروني لتمكين "الأشقاء" في قطر من التعاقد المباشر لأداء نسك الحج، اعتبارا من شهر يوليو/تموز المقبل.

وقالت في بيان رسمي صادر عنها، إنه "نظرا لعدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، وإضاعة الوقت دون تحقيق أي تقدم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويمكن للراغبين في أداء فريضة الحج من الإخوة الأشقاء التسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني الذي سيكون متاحا بدءا من ذي القعدة (14 يوليو/تموز)".

وأوضحت الوزارة أنه "يمكن للحجاج القطريين من خلال الموقع الجديد التعاقد على الخدمات التي يحتاجونها من (سكن ونقل وإعاشة) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مع المؤسسة الأهلية المعنية بخدمة الحجاج القطريين وحسب رغباتهم كغيرهم من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم".