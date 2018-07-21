رئيس اتحاد المحامين العرب: قانون "القومية الإسرائيلية" عنصري ويتحدى مجلس الأمن

وقال عاشور في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" اليوم السبت: "يظهر العنصرية الإسرائيلية ضد المسلمين والمسحيين في أجلى صورها".

وأضاف عاشور، أن اعتبار القانون "إسرائيل" وطنا قوميا لليهود، بل وفتح الباب أمام عمليات استيطان جديدة، يضرب بكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، ومنع إنشاء مستوطنات جديدة عرض الحائط.

© REUTERS / Suhaib Salem إسرائيل و"حماس" تتفقان على استئناف التهدئة في غزة

وشدد على أن القانون يمثل محاولة لسرقة ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغزة لصالح عمليات الاستيطان، وطمس الهوية العربية الفلسطينية التي تسعى إليها سلطات الاحتلال منذ سنوات من خلال عمليات تهويد القدس والتوسع في بناء المستوطنات، محذرا من استمرار إسرائيل في اتخاذ تلك القرارات غير المسؤولة وأنه يهدد عملية السلام في المنطقة.

وتابع البيان "القضية الفلسطينية هي القضية الأم التي تجمع الشعوب العربية، وتهم كل إنسان حر في العالم أجمع، ولن تثنينا مشاكلنا الداخلية عن الدفاع عن هويتنا وأرضنا وتراثنا الديني، وسنظل نعلم أولادنا أن إسرائيل هي العدو حتى يأتي اليوم ونستعيد كامل الأرض العربية المحتلة".

وطالب عاشور جامعة الدول العربية، والدبلوماسية العربية، باتخاذ مواقف جادة ومشاورات سريعة مع كافة الأطراف الدولية لإلزام دولة الاحتلال بوقف تلك الأفعال العبثية التي تقوم بها.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا يصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي في 19يوليو/تموز2018.

ويقول قانون "الدولة القومية" اليهودية إن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة.