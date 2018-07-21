الطيران العسكري الروسي ينقل 44 طن مساعدات إنسانية فرنسية إلى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 21 يوليو/ تموز، أن طيران النقل العسكري الروسي، أوصل 44 طنا من المساعدات الإنسانية المقدمة من فرنسا إلى سوريا.

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان الوزراة: "في الـ 21 من يوليو، بطائرة النقل العسكرية ان- 124 روسلان، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، تم إيصال 44 طن من المساعدات الإنسانية من مطار شاتورو الفرنسي إلى قاعدة حميميم الجوية في الجمهورية العربية السورية، لتقديم المساعدة للسكان المدنيين".

© Sputnik . مساعدات إنسانية روسية فرنسية قريبا إلى الغوطة الشرقية في إطار مشروع مشترك

وكان بيان روسي فرنسي مشترك، صدر أمس الجمعة، ذكر أن روسيا وفرنسا وفي إطار مشروع مشترك ستقدمان مساعدات إنسانية لسكان منطقة الغوطة الشرقية خلال الأيام المقبلة.

وقال بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "تقوم روسيا وفرنسا بمشروع إنساني مشترك لتلبية احتياجات السكان المدنيين، والذين لا يزالون في حاجة ماسة إلى المساعدة في مدينة دوما بغوطة الشرقية، وخاصة لتلقي العلاج الطبي في حالات الطوارئ في المستشفيات التي تديرها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري."

وتتألف المساعدات من مواد طبية أساسية لـ 500 شخص مصاب بجروح خطيرة، إضافة لأدوية رئيسية مخصصة لعلاج 15000 إصابة طفيفة.