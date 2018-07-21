مسلحو ريف درعا يواصلون إخلاء مواقعهم باتجاه الشمال السوري

وبحسب "سانا" فقد خرجت اليوم السبت دفعة من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للاتفاق القاضي بإخلاء بلدة محجة بريف درعا الشمالي من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها.
وتتم عملية الإخلاء وسط اتخاذ جميع التدابير المناسبة وبدقة عالية بحيث يتم تفتيش الحافلات والتدقيق بأسماء الخارجين لضمان عدم إخراج أي شخص غير راغب بالخروج تحت الضغط والتهديد.
وكانت أولى دفعات المسلحين الرافضين للتسوية مع الجيش السوري في مدينة درعا خرجت يوم الأحد 15 يوليو/تموز، ونقلت عشر حافلات العشرات من المسلحين وعائلاتهم من منطقة درعا البلد باتجاه الشمال السوري.
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