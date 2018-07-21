مسلحو ريف درعا يواصلون إخلاء مواقعهم باتجاه الشمال السوري

تواصل المجموعات المسلحة الرافضة للتسوية مع الدولة السورية انسحابها باتجاه الشمال السوري وفق اتفاقات تقضي بإخلاء مناطق التوتر في الجنوب من المظاهر المسلحة، وعودة الأمان إلى كامل محافظتي درعا والقنيطرة.

وبحسب "سانا" فقد خرجت اليوم السبت دفعة من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للاتفاق القاضي بإخلاء بلدة محجة بريف درعا الشمالي من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها.

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD "النصرة" تندمج بإمارة "داعش" غربي درعا استباقا لهجوم متوقع يشنه الجيش السوري

وأفادت "سانا" ببدء إخراج الحافلات المخصصة لنقل المسلحين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم من بلدة محجة بالريف الشمالي تمهيدا لنقلهم إلى شمال سورية وذلك في إطار الاتفاق القاضي بإخلاء البلدة من المظاهر المسلحة وعودة تفعيل مؤسسات الدولة فيها.

وتتم عملية الإخلاء وسط اتخاذ جميع التدابير المناسبة وبدقة عالية بحيث يتم تفتيش الحافلات والتدقيق بأسماء الخارجين لضمان عدم إخراج أي شخص غير راغب بالخروج تحت الضغط والتهديد.

وكانت أولى دفعات المسلحين الرافضين للتسوية مع الجيش السوري في مدينة درعا خرجت يوم الأحد 15 يوليو/تموز، ونقلت عشر حافلات العشرات من المسلحين وعائلاتهم من منطقة درعا البلد باتجاه الشمال السوري.