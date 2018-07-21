مصادر برلمانية: رئيس الحكومة التونسية قد يتقدم باستقالته خلال أيام

قالت مصادر برلمانية تونسية، اليوم السبت 21 يوليو/تموز، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يمكن أن يتقدم باستقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن هناك شبه إجماع على عدم قدرة الحكومة الحالية لاستكمال الفترة المتبقية لها، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

وشددت المصادر على أن الأطراف الداعمة لمنح الثقة للحكومة لم تنجح، حتى الآن في ضمان الأصوات اللازمة لمنح الثقة للحكومة داخل مجلس النواب.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، دعا حكومة بلاده إلى السعي للحصول على إجماع سياسي أو تقدم استقالتها، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وقال السبسي في حوار أدلى به لثلاث قنوات تلفزيونية محلية في تونس، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز: "يجب الخروج من الوضع الحالي، الذي تعيشه الحكومة في تونس بتحقيق إجماع سياسي أو الاستقالة، لأنه لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان".

وتشهد الساحة السياسية التونسية خلافا كبيرا بين كتلتي نداء تونس والنهضة داخل البرلمان، خاصة أن الأولى تسعى إلى تغيير الحكومة كليا، فيما تطالب النهضة بإجراء بعض التغييرات بالحقائب الوزارية، والإبقاء على يوسف الشاهد على رأس الحكومة.